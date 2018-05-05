Вслед за Нижегородской областью особый противопожарный режим установлен в лесах Марий Эл

Вслед за Нижегородской областью особый противопожарный режим установлен в лесах Марий Эл Правительство Республики Марий Эл сообщило о том, что с 29 апреля по 13 мая 2018 года, в связи с повышением пожарной опасности в регионе введен особый противопожарный режим. Ограничение на посещение лесов распространяется не только на туристов-любителей, но и на турагентства, в том числе из других регионов, которые занимаются организацией выездов в лес на территорию Марий Эл.

Напомним, что в Нижегородской области запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV — V класса пожарной опасности введен с 27 апреля. Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода в области происходит рост количества пожаров, в том числе с пострадавшими, по причине нарушения требований пожарной безопасности. При этом за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 300 до 500 тысяч рублей.