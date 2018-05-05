Погрузочная машина загорелась в цеху металлургического предприятия в Череповце

Возгорание произошло накануне в 16.20 в обжимном цеху сталеплавильного производства на «Северстали» . Загорелась мобильная погрузочная машина. На вызов прибыли 10 единиц техники, 33 человека личного состава. Также в тушении пожара приняли участие работники Федеральной противопожарной службы и частной пожарной охраны.

Когда произошел пожар, цех находился в стадии демонтажа. Загоревшуюся машину удалось быстро потушить. Огонь распространился на площадь в 6 кв. метров. Уничтожены сгораемые детали машины, поврежден кузов. Причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.