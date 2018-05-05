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Погрузочная машина загорелась в цеху металлургического предприятия в Череповце
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Погрузочная машина загорелась в цеху металлургического предприятия в Череповце 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Возгорание произошло накануне в 16.20 в обжимном цеху сталеплавильного производства на «Северстали». Загорелась мобильная погрузочная машина. На вызов прибыли 10 единиц техники, 33 человека личного состава. Также в тушении пожара приняли участие работники Федеральной противопожарной службы и частной пожарной охраны.
Когда произошел пожар, цех находился в стадии демонтажа. Загоревшуюся машину удалось быстро потушить. Огонь распространился на площадь в 6 кв. метров. Уничтожены сгораемые детали машины, поврежден кузов. Причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.
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