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Пожарные спасли людей с балкона в горящем доме в Нижнекамске
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Пожарные спасли людей с балкона в горящем доме в Нижнекамске 

АиФ Казань 51 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Пожарные эвакуировали 10 жителей многоэтажного дома в Нижнекамске, которые пытались спастись от пожара, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.
По данным агентства, пожар возник ранним утром 5 мая в общем коридоре на пятом этаже дома на ул. 30 лет Победы, 10. Загорелись вещи, которые лежали в коридоре.
Пожарные с помощью автолестницы эвакуировали двух жителей, которые спасались на балконе от дыма, который начал проникать в квартиры из общего коридора. Двум детям спасатели помогли спуститься вниз по эвакуационной лестнице девятиэтажки. Ещё шесть взрослых также вывели из горящего дома.
Пожар потушили за 10 минут. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за непотушенной сигареты.
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