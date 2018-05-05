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Для спасения детей на пожаре в Нижнекамске потребовалась пожарная лестница
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Для спасения детей на пожаре в Нижнекамске потребовалась пожарная лестница 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Для спасения детей во время пожара в жилом доме в Нижнекамске потребовалась пожарная лестница. Возгорание в девятиэтажек на улице 30 лет Победы случилось этой ночью. Пожарные вывели из задымлённых квартир 8 человек. Сингал о пожаре спасателям поступил в 03.54 утра. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра в общем коридоре на пятом этаже. Возникло сильное задымление. — Прибывшие боевые расчёты ПСЧ-63 и ПСЧ-62 приступили к спасению людей и тушению пожара. Огнеборцы по развёрнутой у дома пожарной автолестнице с окна 5 этажа спасли 2 человека, по эвакуационной лестнице вывели 2 детей. Кроме того пожарные эвакуировали ещё шесть человек с верхних этажей, — рассказали в пресс-службе МЧС РТ. Уже 04.07 пожарные справились с огнём. По предварительной версии причиной происшествия стали неосторожность при курении.
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