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Сергей Иванов попросил МЧС объяснить людям, что сжигать траву опасно и бесполезно
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Сергей Иванов попросил МЧС объяснить людям, что сжигать траву опасно и бесполезно 

ТАСС 1 час назад
ПРИОЗЕРСК /Ленинградская область/, 5 мая. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал опасным и бесполезным занятием сжигание травы на дачных участках.
"Мы, когда летели в Приозерск с Владимиром Андреевичем (Пучковым — главой МЧС), мы видели дым от сжигания травы. Объясняйте людям, что этого нельзя делать. Это очень опасно — возникают неконтролируемые пожары с огромным ущербом, в том числе для экологии и лесов", — сказал Иванов, обращаясь по видео-конференц-связи к начальникам региональных Главных управлений МЧС в ходе открытия акции «Чистый берег».
Иванов отметил, что сжигание прошлогодней травы — это бесполезное занятие, что уже доказали и ученые. «От пала травы новая трава лучше не растет. И этот миф надо изживать. И кому это лучше делать, как не сотрудникам МЧС», — отметил спецпредставитель президента.
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