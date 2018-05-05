Женщина, тело которой было обнаружено на ул. Казачьей, являлась сотрудницей полиции

Женщина 40-ка лет, чье тело было обнаружено в субботу, 5 мая, возле одного из домов по ул. Казачьей, являлась сотрудницей полиции, а погибшая с ней девочка была ее трехлетней дочерью, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области

По версии следователей, женщина с ребенком выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома, покончив жизнь самоубийством. В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествовавшие.

По словам пресс-секретаря СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой, погибшая женщина была замужем. Ее семья, в которой кроме самой женщины и погибшей малышки были еще муж и шестилетний сын супругов, была благопололучной. В момент трагедии отец семейства посещал больницу. С его слов, в последнее время его жена была недовольна жизнью и находилась в депрессии, но на учете не стояла.