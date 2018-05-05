В Орловской области завершается сев ранних яровых

Ряд районов, в числе которых Дмитровский, Колпнянский и Шаблыкинский уже завершили посевную, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации руководителя регионального департамента сельского хозяйства Сергея Борзенкова, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в регионе запланирован на площади 309,93 тыс. га.

Хозяйства уже приступили к посеву ячменя, пшеницы, гороха, овса. В настоящее время посеяно более 240,9 тыс. га или 76,8% от намеченных площадей.

Общая посевная площадь региона под яровыми и озимыми зерновыми культурами в области должна сохраниться на уровне 2017 года и достичь 885 тыс. га. Это позволит обеспечить валовой сбор зерна на уровне 2,5 млн тонн, отметил Борзенков.

В регионе также продолжается сев кормовых культур. К 4 мая однолетние травы посеяны на площади 10,25 тыс. га (75,3% от плана), многолетние — на площади 1,61 тыс. га, под покров посеяно 2,56 тыс. га. Также посеяно свыше 31,4 тыс. га сахарной свеклы (57,7% от плана).

Южные и юго-восточные районы области начали сеять сою. Культурой засеяно 6,2 тыс. га (7,1% от планируемой площади). Хозяйства Ливенского района приступили к севу кукурузы на силос и зерно.