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В Орловской области завершается сев ранних яровых
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В Орловской области завершается сев ранних яровых 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Ряд районов, в числе которых Дмитровский, Колпнянский и Шаблыкинский уже завершили посевную, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации руководителя регионального департамента сельского хозяйства Сергея Борзенкова, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в регионе запланирован на площади 309,93 тыс. га.
Хозяйства уже приступили к посеву ячменя, пшеницы, гороха, овса. В настоящее время посеяно более 240,9 тыс. га или 76,8% от намеченных площадей.
Общая посевная площадь региона под яровыми и озимыми зерновыми культурами в области должна сохраниться на уровне 2017 года и достичь 885 тыс. га. Это позволит обеспечить валовой сбор зерна на уровне 2,5 млн тонн, отметил Борзенков.
В регионе также продолжается сев кормовых культур. К 4 мая однолетние травы посеяны на площади 10,25 тыс. га (75,3% от плана), многолетние — на площади 1,61 тыс. га, под покров посеяно 2,56 тыс. га. Также посеяно свыше 31,4 тыс. га сахарной свеклы (57,7% от плана).
Южные и юго-восточные районы области начали сеять сою. Культурой засеяно 6,2 тыс. га (7,1% от планируемой площади). Хозяйства Ливенского района приступили к севу кукурузы на силос и зерно.
Сообщение В Орловской области завершается сев ранних яровых появились сначала на РИА 57.
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