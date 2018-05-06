Мину времен ВОВ обнаружили в СНТ Наро‑Фоминского округа

При проведении земляных работ на участке в СНТ «Покровка» Наро-Фоминского городского округа Подмосковья нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пятого мая в 11:30 городском округе Наро-Фоминск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ обнаружена минометная мина (80 миллиметров) времен ВОВ», — говорится в сообщении.

Мину обнаружили по адресу: Наро-Фоминск, деревня Слизнево, СНТ «Покровка», участок 54. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 100 метров.

Пятого мая в 15:35 боеприпас изъят и уничтожен силами военной части 19612. Привлекаемые силы и средства: десять человек и три единицы техники.