Боевые гранаты времен ВОВ нашли в Можайске

В деревне Семеновское подмосковного городского округа Можайск обнаружили боевые гранаты времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Четвертого мая в 18:50 от диспетчера ЕДДС городского округа Можайск поступило сообщение об обнаружении ручных боевых гранат времен ВОВ по адресу: городской округ Можайск, сельское поселение Замошинское, деревня Семеновское.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 5 километров. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Можайск», — говорится в сообщении.

Работы по изъятию и уничтожению боеприпаса запланированы на 7 мая. Привлекаемые силы и средства: пять человек и две единицы техники.