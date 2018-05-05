Минприроды поддерживает идею увеличить штрафы за поджог сухой растительности 

В России увеличат штрафы за поджог травы. Идею правительства поддерживает Минприроды. Сегодня максимальная сумма наказания для граждан — 1,5 тысячи рублей. Но если из-за пала возник природный пожар и был нанесен крупный ущерб, то уже максимум — до 3 млн руб. либо же лишение свободы до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Однако, привлечь нарушителей не просто — из-за сложностей трактовки статьи уголовного кодекса. В Минприроды хотят сделать ответственность неотвратимой. Как отмечает телеканал «Москва24», предлагается, ввести отдельный пункт, касающийся именно поджога травы, который привел к природному пожару. Глава Минприроды Сергей Донской отмечает, что несмотря на запрет на выжигание сухой травы, именно это стало причиной 9% природных пожаров. Еще 62% возгораний возникли по вине населения.