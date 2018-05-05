При пожаре на Комсомольском проспекте в Перми погибли два человека 

Рано утром 5 мая на Комсомольском проспекте в Перми произошел пожар. Горело бесхозное деревянное строение рядом с Соборной площадью и зоопарком. Двое людей, находившихся в нем, погибли, еще двое находятся в больнице. — Пожар произошел около пяти утра в бесхозном деревянном строении, расположенном неподалеку от дома номер 2 по Комсомольскому проспекту, — рассказали 59.ru в краевом МЧС. — В горящем здании находились четыре человека. Двое из них погибли, это были мужчина и женщина, личности которых пока не установлены. Еще двое получили ожоги и находятся в больнице. Это безработные мужчина и женщина.
Ранее у центрального рынка Перми сгорел пристрой к жилому дому.