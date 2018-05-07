Трое погибших в пожаре под Нижним Тагилом

Вчера, 6 мая, в селе Мурзинка сгорел частный жилой дом и надворные постройки на площади 88 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 06:30 утра. На место происшествия выехали две единицы спецтехники.

По словам очевидцев, накануне в доме всей семьей отмечали день рождения. После того как вечером все разошлись спать (на первом и втором этажах), 55-летний мужчина закурил на диване, пепел попал на матрас и начала тлеть. Заметившие дым гости, вынесли матрас во двор дома и потушили его. Но уже под утро вновь вспыхнул пожар, охватив сначала надворные постройки, а потом уже сам дом.

По основной версии дознавателей, пожар возник из-за поджога. Рядом с очагом пожара они обнаружили следы горючих материалов. Однако не исключено, что огонь вспыхнул из-за тления ваты в матрасе.

В результате пожара погибли 25-летняя женщина, 83-летняя бабушка со своим 55-летним сыном. Они находились на втором этаже.

Точные причины пожара устанавливаются.