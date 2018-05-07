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Трое погибших в пожаре под Нижним Тагилом
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Трое погибших в пожаре под Нижним Тагилом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 6 мая, в селе Мурзинка сгорел частный жилой дом и надворные постройки на площади 88 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 06:30 утра. На место происшествия выехали две единицы спецтехники.
По словам очевидцев, накануне в доме всей семьей отмечали день рождения. После того как вечером все разошлись спать (на первом и втором этажах), 55-летний мужчина закурил на диване, пепел попал на матрас и начала тлеть. Заметившие дым гости, вынесли матрас во двор дома и потушили его. Но уже под утро вновь вспыхнул пожар, охватив сначала надворные постройки, а потом уже сам дом.
По основной версии дознавателей, пожар возник из-за поджога. Рядом с очагом пожара они обнаружили следы горючих материалов. Однако не исключено, что огонь вспыхнул из-за тления ваты в матрасе.
В результате пожара погибли 25-летняя женщина, 83-летняя бабушка со своим 55-летним сыном. Они находились на втором этаже.
Точные причины пожара устанавливаются.
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