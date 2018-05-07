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В МЧС Югры назвали главную причину пожаров в жилых домах и банях
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В МЧС Югры назвали главную причину пожаров в жилых домах и банях 

Уральский меридиан 18 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Югре с 3 по 6 мая 2018 года пожарные выезжали на вызовы в жилые дома 17 раз. 8 раз пожарно-спасательные бригады боролись с последствиями тяжелых аварий на дорогах.
Больше всего вызовов за 4 дня огнеборцы получили от собственников жилых домов и бань. Почти во всех случаях возгорание начиналось из-за оставленных без присмотра электрических приборов или печей.
Поэтому Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу ещё раз обращает внимание жителей округа на необходимость соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Внимательное обращение с электрическими приборами максимально снизить риск пожара.
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