В МЧС Югры назвали главную причину пожаров в жилых домах и банях

Югре с 3 по 6 мая 2018 года пожарные выезжали на вызовы в жилые дома 17 раз. 8 раз пожарно-спасательные бригады боролись с последствиями тяжелых аварий на дорогах.

Больше всего вызовов за 4 дня огнеборцы получили от собственников жилых домов и бань. Почти во всех случаях возгорание начиналось из-за оставленных без присмотра электрических приборов или печей.