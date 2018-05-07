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У садоводов сгорела баня
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У садоводов сгорела баня 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Пожары во Владимирской области не прекращаются. Сколько бы МЧС и органы местного самоуправления не призывали жителей региона быть бдительнее во время пожароопасного периода — катастроф меньше не становится.
Так накануне днём спасателям сообщили об очередном пожаре. В этот раз горела баня во Владимире в СНТ «Семязинский». Первые пожарные расчёты прибыли на место происшествия спустя несколько минут, но к этому времени огонь уже полностью объял деревянную постройку. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя два с половиной часа. Пострадавших в этой катастрофе нет. Только хозяевам придётся строить новую баню, так как старая сгорела полностью.
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