У садоводов сгорела баня 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Пожары во Владимирской области не прекращаются. Сколько бы МЧС и органы местного самоуправления не призывали жителей региона быть бдительнее во время пожароопасного периода — катастроф меньше не становится.
Так накануне днём спасателям сообщили об очередном пожаре. В этот раз горела баня во Владимире в СНТ «Семязинский». Первые пожарные расчёты прибыли на место происшествия спустя несколько минут, но к этому времени огонь уже полностью объял деревянную постройку. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя два с половиной часа. Пострадавших в этой катастрофе нет. Только хозяевам придётся строить новую баню, так как старая сгорела полностью.