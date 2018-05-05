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МЧС эвакуировали 578 человек из четырех социально-значимых объектов
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МЧС эвакуировали 578 человек из четырех социально-значимых объектов 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Омутинском и Юргинских районах Тюменской области прошли тактико-специальные учения с личным составом реагирующих подразделений и персоналом в 4 социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием населения.
В Омутинском районе — это Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально— реабилитационный центр для несовершеннолетних» и Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Вагайский дом-интернат для престарелых и инвалидов». «Юргинская специальная школа-интернат» филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа и Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области „Лесновский психоневрологический интернат“ в Юргинском районе.
По замыслу тактико-специальных учений на телефон диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступал сигнал об условном пожаре по адресам данных учреждений и организаций. К месту вызова выдвигались силы и средства, необходимые для ликвидации возгорания. По прибытию подразделений к месту вызова, руководитель тушения пожара проводил разведку, а эвакуация проводилась рабочим персоналом учреждений самостоятельно. После того, как была проведена эвакуация больных и рабочего персонала, спасатели приступали к тушению и ликвидации условного возгорания. Всего в ходе учений было эвакуировано 578 больных.
»Перед учениями стояли следующие задачи. Специфика тушения пожаров в зданиях рассматриваемой категории. Эвакуация и спасение людей условное. Как осуществляется взаимодействие с персоналом объекта, должностными лицами аварийных служб и служб жизнеобеспечения, при ликвидации пожара и проведения мероприятий, направленных на минимизацию его последствий. Организация практической отработки документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведения аварийно— спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей и проведения их корректировки. Считаю, что личный состав 147-й и 119-й пожарно-спасательных частей, а также персонал в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием населения справились с поставленными задачами», — дал оценку прошедшим тактико-специальных учений в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием населения начальник 26-го отряда ФПС Евгений Евстафьев.
Фото ГУ МЧС России по Тюменской области.
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