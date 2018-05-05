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Вблизи Симферополя загорелась мусорная свалка
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Вблизи Симферополя загорелась мусорная свалка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Возгорание на Каменском мусорном полигоне произошло в окрестностях Симферополя, ситуация находится под контролем, сообщил заместитель главы администрации города Валерий Гуменюк.
Возгорание возникло рано утром в субботу. Сейчас идет отсыпка грунтом близлежащего леса, чтобы не допустить распространения огня.
"Возгорания на закрытых полигонах ТКО (твердых коммунальных отходов) — довольно частое явление. В целях его недопущения необходим постоянный мониторинг карты полигона и регулярная отсыпка грунтом. В связи с запретом на проведение какой-либо деятельности на Каменском полигоне за последнюю неделю отсыпка не производилась, что, вероятно, и стало причиной возгорания", — сказал Гуменюк, слова которого приводит администрация Симферополя.
Полигон твердых бытовых отходов в симферопольском микрорайоне Каменка был закрыт в конце 2016 года для рекультивации.
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