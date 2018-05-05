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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Клину
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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Клину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В деревне Белавино подмосковного Клина обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, его планируют уничтожить 7 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Четвертого мая в 16:45 от диспетчера ЕДДС городского округа Клин поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Клин, деревня Белавино, дом 45А.
«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 500 метров. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Клин», — говорится в сообщении.
Работы по изъятию и уничтожению боеприпаса запланированы на 7 мая. Привлекаемые силы и средства: пять человек и две единицы техники.
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