Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Клину

В деревне Белавино подмосковного Клина обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, его планируют уничтожить 7 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Четвертого мая в 16:45 от диспетчера ЕДДС городского округа Клин поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Клин, деревня Белавино, дом 45А.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 500 метров. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Клин», — говорится в сообщении.

Работы по изъятию и уничтожению боеприпаса запланированы на 7 мая. Привлекаемые силы и средства: пять человек и две единицы техники.