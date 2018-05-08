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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в городском округе Клин
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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в городском округе Клин 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В деревне Давыдково городского округа Клин Подмосковья обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Седьмого мая в 11:30 от диспетчера городского округа Клин поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда (155 миллиметров) времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров», — говорится в сообщении.
Боеприпас обнаружен в деревнеДавыдково, в 200 метрах от поворота на поселок Зубово. Работы по уничтожению снаряда запланированы силами ПСО-22 на 10 мая.
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