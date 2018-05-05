Свалка твердых отходов загорелась в Симферополе

Пожар произошел на мусорной свалке в Симферополе . Как сообщила пресс‐служба крымского управления МЧС , по данным на 11:40 мск пожар удалось локализовать.

Огонь распространился на площади в800 квадратных метров. Горели сухая трава и кустарники, пламя уходило в сторону леса.

Личный состав пожарно-спасательной службы предотвратил распространение огня на прилегающий лесной массив и жилые дома. Возгорание на полигоне ТБО локализовано. Продолжается комплекс мероприятий по ликвидации

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на месте. Предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. По информации начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, по предварительной версии к пожару привело невыполнение работ по обеспечению противопожарной безопасности администрацией полигона.

Нерегулярное или некачественное выполнение работ приводит к воспламенению газа (метан 76-80%), который выделяется при разложении органики и активно поддерживает горение