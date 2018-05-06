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Курганцам запретили гулять по лесу. Прогулки караются штрафами
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Курганцам запретили гулять по лесу. Прогулки караются штрафами 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Любители лесных прогулок теперь могут «нагулять» на штраф. Чтобы снизить количество лесных пожаров и предотвратить новые Администрация Кургана вынесла постановление, согласно которому с 5 мая гулять по лесу, а также въезжать на территорию лесополосы запрещено. Постановление «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на территории города Кургана» вводится ежегодно с наступлением пожароопасного периода. Пока доступ в лес ограничен до 25 мая, но не исключено, что запрет будет продлен. Запрет жителей Кургана не пугает. Они уже привыкли, действовать от обратного. Уж слишком любит наш народ шашлыки на природе или посиделки у костра. Нарушителей запрета увидит патруль.
Он сформирован из 7-у отряда федеральной противопожарной службы Зауралья. Кроме того, в мэрии пояснили, что тех, кто будет пойман, ждет крупный штраф: для граждан — 4 тысячи рублей, а вот для предпринимателей в десятки раз больше — до 400 тысяч рублей. Еще ода мера для предотвращению лесных пожаров — очистка леса от захламленности: мусорных свалок, поваленных деревьев, а также обустройство минерализованной противопожарной полосой. Этим сейчас занимаются сотрудники МБУ «КурганЛес».
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