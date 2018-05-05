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СК: возбуждено дело после гибели на пожаре двух сестер в Октябрьском районе
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СК: возбуждено дело после гибели на пожаре двух сестер в Октябрьском районе 

АиФ-Оренбург 26 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Октябрьском районе после пожара, который унес жизни двух маленьких сестер, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
5 мая после тушения пожара в одном из домов, где проживала семья из 8 человек, в селе Новотроицкое были обнаружены тела 7-летей девочки и ее 9-летней сестры. В больнице находятся двое мальчиков 11 и 12 лет, двое девочек 4 и 1,5 лет и их 68-летний дедушка. В момент происшествия 31-летняя мать детей была в гостях. Пенсионер и его старший внук получили ожоги от 5 до 14% тела.
По информации СУ СК региона, пожилой инвалид обнаружил пожар. Он разбудил самого старшего мальчика, который помог ему, брату и двум младшим сестрам покинуть горящий дом.
Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы и опрашиваются очевидцы. В ближайшее время решится вопрос о переезде выживших детей в реабилитационный центр города Оренбурга.
Напомним, 5 мая ночью загорелся частный дом, в котором жил 68-летний маломобильный инвалид с дочерью и шестерыми ее детьми. Первым запах зари почувствовал пенсионер, по его просьбе старший внук проверил помещения и обнаружив возгорание на кухне. Огонь отсек доступ к единственному выходу, пламя быстро охватило деревянный пол. Подростку удалось вынести из горящего дома всех, кроме двух сестер. Огонь охватил дом на общей площади 105 кв м, сообщает ГУ МЧС региона. В 04:10 пожар был ликвидирован сотрудниками управления. Предварительно выяснено, что причиной инцидента могло стать короткое замыкание.
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