Курские добровольцы выезжали по «по тревоге» 338 раз

В прошлом году они самостоятельно потушили 12 пожаров и спасли 3 человек

В настоящее время в Курской области создано 657 подразделений добровольной пожарной охраны, численность добровольцев составляет 13062 человека. Они помогают профессионалам, выезжая на пожары в труднодоступные, удаленные от пожарных частей населенные пункты.

В прошлом году добровольцы самостоятельно потушили 12 пожаров и спасли 3 человек. Их помощь неоценима в периоды неконтролируемых палов травы, а также в профилактической работе с населением.