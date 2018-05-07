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Курские добровольцы выезжали по «по тревоге» 338 раз
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Курские добровольцы выезжали по «по тревоге» 338 раз 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В прошлом году они самостоятельно потушили 12 пожаров и спасли 3 человек
В настоящее время в Курской области создано 657 подразделений добровольной пожарной охраны, численность добровольцев составляет 13062 человека. Они помогают профессионалам, выезжая на пожары в труднодоступные, удаленные от пожарных частей населенные пункты.
В прошлом году добровольцы самостоятельно потушили 12 пожаров и спасли 3 человек. Их помощь неоценима в периоды неконтролируемых палов травы, а также в профилактической работе с населением.
В апреле текущего года добровольцы выезжали «по тревоге» 338 раз, приняли участие в тушении 11 пожаров и в тушении загораний 73 раза. На тушение мусора и сухой травы привлекались 244 раза, самостоятельно осуществляли тушение сухой травы и мусора 37 раз. Как рассказали в пресс-службе МЧС, среди добровольцев особенно отличились команды Котельниковского сельсовета Обоянского района, санатория «Марьино» Рыльского района и ЗАО «Белая птица» Горшеченского района.
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