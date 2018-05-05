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МЧС ввело противопожарный режим на 13 территориях Свердловской области
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МЧС ввело противопожарный режим на 13 территориях Свердловской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Спасатели рекомендовали ввести меры особо контроля в столице Урала. Кроме того, аналогичные меры введены в Полевском городском округе, Слободо-Туринском сельском поселении, Туринском городском округе, городе Каменск-Уральский, городском округе Староуткинск, Восточном сельском поселение, городских округах Камышловский Березовский, Первоуральск, Серовский, Талицкий, а также Махневском муниципальном образовании.
«В 13 муниципальных образованиях Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период его действия полностью запрещаются любые действия с открытым огнем», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального МЧС.
На время действия противопожарного режима от свердловчан требуют не разводить костры (за исключением особо оборудованных мест), не сжигать, а также сухую листву и траву. Нарушителей ждут как крупные штрафы, так и уголовная ответственность.
Добавим, что сухая погода установилась во многих регионах России, что вызвало увеличение числа пожаров.
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