МЧС ввело противопожарный режим на 13 территориях Свердловской области

Спасатели рекомендовали ввести меры особо контроля в столице Урала. Кроме того, аналогичные меры введены в Полевском городском округе, Слободо-Туринском сельском поселении, Туринском городском округе, городе Каменск-Уральский , городском округе Староуткинск , Восточном сельском поселение, городских округах Камышловский Березовский, Первоуральск , Серовский, Талицкий, а также Махневском муниципальном образовании.

«В 13 муниципальных образованиях Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период его действия полностью запрещаются любые действия с открытым огнем», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального МЧС

На время действия противопожарного режима от свердловчан требуют не разводить костры (за исключением особо оборудованных мест), не сжигать, а также сухую листву и траву. Нарушителей ждут как крупные штрафы, так и уголовная ответственность.