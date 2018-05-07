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В Волгограде на улице Рабоче-Крестьянской начался гарантийный ремонт
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В Волгограде на улице Рабоче-Крестьянской начался гарантийный ремонт 

АиФ Волгоград 46 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде на улице Рабоче-Крестьянской подрядчик устраняет изъяны дорожного полотна, образовавшиеся после зимы. Общая площадь дефектов составила 0,03%.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, все нарушения дорожные организации устраняют за свой счет.
На улице Рабоче-Крестьянской работы ведутся с применением струйно-инъекционного метода. Ямы предварительно очищаются, обрабатываются битумом, а затем заполняются смесью смолы и щебня с добавлением специальных добавок для придания дополнительной прочности.
По словам начальника участка ООО «Волгоград АвтодорСтрой» Семена Мелихова, в 2017 году на этой улице был уложен асфальт на площади более 78 000 квадратных метров. «За время эксплуатации здесь образовались незначительные дефекты общей площадью около 10 квадратных метров. Их устранение — дело нескольких дней. Аналогичные работы пройдут также на улице Хиросимы, где дефекты обнаружены на двух квадратных метрах, на улице Ангарской и других», — рассказал он.
Добавим, в 2018 году в Волгограде обновят более 50 отдельных участков дорог и улиц: Профсоюзную, Шурухина, Батова, Козловскую и другие, которые город не ремонтировал десятилетия.
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