Тушение пожара ядерным взрывом: как это было в 1963 году

1 декабря 1963 года на месторождении Уртабулак на территории Узбекистана произошло внештатное событие в результате чего произошел выброс газа. Факел горел в течение трёх лет (1064 дня), а фонтан газа достигал высоты 70 метров.

Из-за высокой температуры к очагу было невозможно подойти ближе, чем на 250—300 метров. Местность вокруг была покрыта копотью, в окрестностях скважины изменилось поведение животных. Для тушения факела применялись самые различные методы, использовавшиеся в то время, в том числе и применение артиллерии. Безрезультатно. В итоге было принято радикальное решение — подземный ядерный взрыв. Вот как это было: