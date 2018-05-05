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Тушение пожара ядерным взрывом: как это было в 1963 году
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Тушение пожара ядерным взрывом: как это было в 1963 году 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
1 декабря 1963 года на месторождении Уртабулак на территории Узбекистана произошло внештатное событие в результате чего произошел выброс газа. Факел горел в течение трёх лет (1064 дня), а фонтан газа достигал высоты 70 метров.
Из-за высокой температуры к очагу было невозможно подойти ближе, чем на 250—300 метров. Местность вокруг была покрыта копотью, в окрестностях скважины изменилось поведение животных. Для тушения факела применялись самые различные методы, использовавшиеся в то время, в том числе и применение артиллерии. Безрезультатно. В итоге было принято радикальное решение — подземный ядерный взрыв. Вот как это было:
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