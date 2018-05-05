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В Симферопольском районе горит мусорный полигон
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В Симферопольском районе горит мусорный полигон 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В микрорайоне Каменка Симферопольского района возле городского полигона твердых бытовых отходов произошло загорание травы и кустарника, в настоящее время пожар локализован, сообщают в ГУ МЧС России по РК.
Как сообщают в ведомстве, сообщении о происшествии поступило в службу спасения в субботу в 06.25. На место немедленно выехали пожарные.
"Экскаваторы и бульдозеры разгребали тлеющие кучи и проводили рекультивацию. Подразделения МЧС России осуществляли работу по недопущению распространения огня за пределы полигона. Площадь возгорания на территории ТБО составила 800 кв м. Личный состав пожарно-спасательной службы предотвратил распространение огня на прилегающий лесной массив и жилые дома", — говорится в сообщении спасателей.
В 09.50 пожар на полигоне ТКО локализовали, в настоящее время продолжается тушение загорания.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что место ЧП направлена передвижная радиационно-химическая лаборатория Специализированного отряда Главного управления и специалисты Роспотребнадзора, которые произвели забор воздуха для определения концентрации вредных химических веществ в атмосфере.
"На данный момент предельно допустимых концентраций вредных химических веществ не зафиксировано. Жалоб и звонков от населения не поступало", — отметили в ГУ МЧС по РК.
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