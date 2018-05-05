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В Новосокольническом районе обезвредили 7 боеприпасов времен войны
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В Новосокольническом районе обезвредили 7 боеприпасов времен войны 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в обезвреживании взрывоопасных предметов в Новосокольническом районе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
4 мая в 17:25 по адресу: Новосокольнический район, Маевская волость, деревня Воротково были обнаружены взрывоопасные предметы времен ВОВ (7 единиц). Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда Великих Лук — 1 единица техники, 2 человека.
В пресс-службе напомнили, что телефон экстренного вызова службы спасения — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.
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