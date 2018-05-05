В Новосокольническом районе обезвредили 7 боеприпасов времен войны

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в обезвреживании взрывоопасных предметов в Новосокольническом районе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

4 мая в 17:25 по адресу: Новосокольнический район, Маевская волость, деревня Воротково были обнаружены взрывоопасные предметы времен ВОВ (7 единиц). Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда Великих Лук — 1 единица техники, 2 человека.