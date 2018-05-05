Падение и серьезная травма: в районе Ялты спасли парапланериста 

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь неудачно приземлившемуся и получившему серьезную травму парапланеристу. Инцидент произошел в районе поселка Гаспра (Южный берег Крыма). Об этом сообщает МЧС РК.
Сообщение о происшествии поступило в пятницу в 16.10, на место немедленно выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС».
"По прибытии стало известно, что парапланерист в результате неудачной посадки летательного аппарата, совершил падение на территории заброшенных виноградников в районе пгт. Гаспра, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
После оказания экстренной помощи прибывшими медработниками, пострадавшего, жителя Московской области, на специальных носилках эвакуировали к ожидающему автомобилю для дальнейшей госпитализации.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности при занятиях парапланерным спортом, адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, метеоусловия.