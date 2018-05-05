Ещё
В Курске чуть не сгорел санаторий «Соловушка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курске чуть не сгорел санаторий «Соловушка» 

Курские известия 22 минуты назад
Фото: Курские известия
Поздно вечером 4 мая пожар произошел в санатории «Соловушка», расположенном в урочище Солянка. Судя по сообщению на номер «Службы спасения — 112», возгорание произошло в лечебном корпусе в 23.10.
На место происшествия были направлены бригады трех городских пожарных частей, сотрудники полиции, «скорой помощи» и работники электрических сетей. «По прибытии в 23.16 огнеборцы приступили к ликвидации загорания. Оно локализовано в 23.20, ликвидировано в 23.25», — проинформировали спасатели. Они подчеркнули, что к тушению пожара привлекались 39 человек и 13 единиц техники.
Как оказалось, горели вещи в одном из помещений лечебного корпуса. Причина происшествия устанавливается. Самой явной причиной спасатели называют короткое замыкание электропроводки лифта. Пострадавших нет.
Курские известия: последние новости
Курские спасатели исследовали дом после взрыва в Мичуринске Курская область. Ледовую арену превратили в свалку В Курском районе сгорели две дачи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина374
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира151
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи676
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение