В Курске чуть не сгорел санаторий «Соловушка»

Поздно вечером 4 мая пожар произошел в санатории «Соловушка», расположенном в урочище Солянка. Судя по сообщению на номер «Службы спасения — 112», возгорание произошло в лечебном корпусе в 23.10.

На место происшествия были направлены бригады трех городских пожарных частей, сотрудники полиции, «скорой помощи» и работники электрических сетей. «По прибытии в 23.16 огнеборцы приступили к ликвидации загорания. Оно локализовано в 23.20, ликвидировано в 23.25», — проинформировали спасатели. Они подчеркнули, что к тушению пожара привлекались 39 человек и 13 единиц техники.

Как оказалось, горели вещи в одном из помещений лечебного корпуса. Причина происшествия устанавливается. Самой явной причиной спасатели называют короткое замыкание электропроводки лифта. Пострадавших нет.