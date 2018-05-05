В 13 муниципалитетах Свердловской области ввели особый противопожарный режим

"В 13 муниципальных образованиях Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период его действия полностью запрещаются любые действия с открытым огнем", — говорится в сообщении.

Жителям области запрещается разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха, а также сжигать мусор и сухую растительность. За нарушение требований пожарной безопасности граждан и юридических лиц могут оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности, отметили в пресс-службе главка.