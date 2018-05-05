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При пожаре в Оренбургской области погибли два ребенка
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При пожаре в Оренбургской области погибли два ребенка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В результате пожара в жилом доме в селе Новотроицкое, Оренбургская область, погибли два ребенка. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
В доме проживали мужчина 1950 года рождения, его дочь 1986 года рождения и шестеро ее детей от двух до 13 лет. На момент пожара женщины и одного мальчика дома не было.
Как сообщается, ночью 5 мая мужчина почувствовал в доме запах гари и отправил внука проверить, что произошло.
"Подросток открыл дверь в кухню и обнаружил открытое горение. Единственный выход оказался отрезан огнем. Юноша не растерялся и через окна вынес из огня… двух своих сестренок 2014 и 2016 г.р. и дедушку. Ему помогла подоспевшая соседка. К сожалению, еще двух девочек 2008 и 2011 г.р. спасти не удалось", — рассказали в МЧС.
Три человека доставлены в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.
Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.
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