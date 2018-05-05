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Первое муниципальное пожарное депо появится в Сургуте к 2020 году
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Первое муниципальное пожарное депо появится в Сургуте к 2020 году 

АиФ Югра 49 минут назад
Фото: АиФ Югра
Пожарное депо администрация решила возвести в восточной части Сургута близ дачных участков. Здание в дальнейшем станет пунктом муниципальной пожарной охраны.
Как сообщает ugra-news, по предварительным данным, пожарный пункт будет расположиться на большом расстоянии от существующих пожарных депо. Стоимость и точное расположение депо чиновники пока не оглашают, однако окончание строительства намечено на 2020 год. Отметим, что финансирование может повлиять на сроки строительства.
По словам начальника управления по ГО и ЧС администрации Сургута Олега Пухтеева, необходимость построить депо возникла в связи с расширением территории города.
«Федеральная составляющая такова, что расширить штат сургутского пожарно-спасательного гарнизона в настоящее время проблематично. Мы понимаем, что есть территории, на которых вообще нет никакой пожарной охраны», — добавил Олег Пухтеев.
Для новой пожарной части потребуется набрать полноценный штат сотрудников. Скорее всего, это будут приезжие специалисты.
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