В Верховском районе дотла сгорела хозпостройка

Пожар в посёлке Первомайский Верховского района Орловской области произошёл накануне, 4 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о возгорании хозпостройки поступило на пульт дежурного в 14:17. С огнём боролись силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара ведётся дознание.