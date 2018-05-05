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В Верховском районе дотла сгорела хозпостройка
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В Верховском районе дотла сгорела хозпостройка 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар в посёлке Первомайский Верховского района Орловской области произошёл накануне, 4 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании хозпостройки поступило на пульт дежурного в 14:17. С огнём боролись силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Верховском районе дотла сгорела хозпостройка появились сначала на РИА 57.
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