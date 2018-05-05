«Поджог исключаем»: хозяева сгоревшей закусочной на Восточной пообещали восстановить её за 2 недели

Сегодня утром на Восточной сгорела закусочная сербской кухни «Югославия гриль».

Это похоже на дежавю. В марте прошлого года на перекрёстке Куйбышева и Мамина-Сибиряка сгорела закусочная этой же сети. Тогда хозяин исключил вариант, что это может быть поджог и пообещал восстановить всё за две недели. В этот раз ситуация повторяется. Пожар вспыхнул, как и в прошлый раз рано утром, версию поджога также не рассматривают и обещают всё восстановить за кратчайшие сроки.

— У торгового центра «Восточный» мои ребята снимают помещения и работают, — заявил Е1.RU партнёр по бизнесу Андрей. — В течении двух недель всё будет новое, всё будет работать.

Хозяин закусочной, которая горела в прошлом году — Андрей рассказал, что на месте они ещё не были и как раз собираются туда поехать. Сегодня же приступят к разбору завалов.

Почему произошёл пожар Андрей отвечает одним словом: «проводка».

— Павильон ещё более старый, чем на Куйбышева (речь о киоске, который сгорел в прошлом году), — рассказал Андрей. — Мы с пожарниками разговаривали… замкнуло проводку. Конкурентов мы исключаем, просто потому что там их нет в округе. Ребята на этом месте года четыре уже работают, если не больше и проблем не было. Это проводка, либо ребята могли что-то оставить — чайник или ещё что-то, но поджёг я исключаю. Одно могу сказать точно: через две недели будет работать

Павильон, который сгорел в прошлом году, хозяева, как и обещали восстановили через 2,5 недели.