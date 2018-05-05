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На Восточной дотла сгорела закусочная сербской кухни
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На Восточной дотла сгорела закусочная сербской кухни 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице Восточной практически дотла сгорела закусочная. Киоск находится в паре метров от торгового центра «Восточный» и судя по картам там стоит закусочная сербской кухни «Югославия гриль».
Пожар произошёл сегодня утром. На видео, которое прислали читатели Е1.RU видно, что рядом с киоском стоят две машины. Несколько мужчин попытались их спасти. Они нашли трос и подогнали к припаркованным автомобилям грузовую ГАЗель. Одна машина осталась невредимой, а вот «шестёрка» загорелась, но водители принесли огнетушитель и потушили её ещё до приезда пожарных.
За то время, пока мужчины занимались спасением машин, киоск выгорел — на видео слышно, как бьются стёкла и видно, что чёрный дым заполонил округу.
По словам очевидцев, пострадавших в пожаре нет.
В марте прошлого года на улице Куйбышева тоже сгорела закусочная сербской кухни. Но уже через несколько часов после пожара на пепелище рабочие начали разбирать завалы и через 2,5 недели киоск восстановили и закусочная снова открылась.
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