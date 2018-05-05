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Горит Харанорский угольный разрез в Забайкалье
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В Забайкалье загорелся Харанорский угольный разрез 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Пожар начался на Харанорском месторождении бурого угля, разрабатываемом в Борзинском районе Забайкалья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МЧС.
"К месту направлен пожарный поезд РЖД, сотрудники МЧС в готовности, но, насколько мне известно, этой необходимости нет, угрозы для людей пожар не представляет", — сказали в ведомстве.
Разрез "Харанорский" — угледобывающее предприятие, расположено в нескольких километрах от поселка Шерловая Гора.
В апреле на шахте "Дальняя" в Ростовской области произошло обрушение, один горнорабочий погиб.
В региональном главке МЧС уточнили, что всего в смене работали 87 человек, 86 из них самостоятельно выбрались из шахты.
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