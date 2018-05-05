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В Забайкалье загорелся Харанорский угольный разрез
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В Забайкалье загорелся Харанорский угольный разрез 

РИА Новости 25 минут назад
ЧИТА, 5 мая — РИА Новости. Пожар начался на Харанорском месторождении бурого угля, разрабатываемом в Борзинском районе Забайкалья, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
"К месту направлен пожарный поезд РЖД, сотрудники МЧС в готовности, но, насколько мне известно, этой необходимости нет, угрозы для людей пожар не представляет", — уточнил собеседник агентства.
В соцсетях стали появляться видеозаписи пожара. Комментарием представителей предприятия РИА Новости не располагает.
Разрез «Харанорский» — угледобывающее предприятие в Борзинском районе Забайкальского края, дочернее предприятие ОАО «Суэк-Красноярск». Расположен в нескольких километрах от поселка Шерловая Гора. Разработка Харанорского буроугольного месторождения ведется открытым способом, разрабатываются бурые угли марки Б2.
Основными потребителями харанорского угля являются: «Читаэнерго», Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, «Амурэнерго», Благовещенская ТЭЦ, «Хабаровскэнерго», Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.
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