Источник: пожар на Харанорском разрезе не удалось потушить за два дня

ЧИТА , 7 мая — РИА Новости . Пожар на Харанорском угольном разрезе в Забайкальском крае , загоревшемся 5 мая, не удалось потушить в планируемые двое суток с момента возгорания, сообщил РИА Новости источник на предприятии.

"Силы наращиваются, работают пожарные поезда, угольные пласты проливаются, но горит внутри и к исходу 6 мая — срока, о котором первоначально шла речь — потушить не смогли", — сказал собеседник агентства.

Представитель Харанорского разреза от комментариев отказался. На месте работал первый вице-премьер правительства края, но комментарием властей региона РИА Новости не располагает.

Первоначально ситуацию комментировал начальник ГУ МЧС Забайкальского края Александр Сидоров , именно он называл ориентировочные сроки тушения, но после этого пресс-служба регионального МЧС не смогла прокомментировать ход тушения пожара и его масштабы, сославшись на то, что жизни и здоровью и людей возгорание не угрожает.

Харанорский угольный разрез, находящийся в Борзинском районе Забайкальского края, загорелся в ночь на 5 мая, причиной пожара называется возгорание склада добытого угля на площади 1 гектар, с которого огонь распространился на угольные пласты. Площадь возгорания с момента пожара назвать не смог никто. Ситуация усугубляется тем, что горение и тление угля происходит ниже уровня земли на отметке 50 метров.

Разработка Харанорского буроугольного месторождения, находящегося в Борзинском районе Забайкальского края, ведется открытым способом, разрабатываются бурые угли марки Б2. Основными потребителями харанорского угля являются «Читаэнерго», Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, «Амурэнерго», Благовещенская ТЭЦ, «Хабаровскэнерго», Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.