Пожарные спасли 20 человек из горящей многоэтажки во Владивостоке

Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 мая. По информации ведомства, около половины восьмого поступило сообщение о возгорании в доме на улице Надибаидзе.

Первые пожарные расчеты были на месте спустя шесть минут. Внутри помещения было сильное задымление, поэтому задействовали звенья газодымозащитной службы. Из дома по лестничным маршам эвакуировали 16 жильцов, в том числе несколько детей. Еще четырех детей из квартир на верхних этажах вывели с помощью спасательных устройств.

Как выяснилось, на третьем этаже многоэтажки загорелся хозяйственный хлам. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. С огнем боролись 26 человек личного состава и шесть единиц техники, рассказали в МЧС.