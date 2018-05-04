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В Ярославле сгорела квартира: спасатели эвакуировали жильцов дома
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В Ярославле сгорела квартира: спасатели эвакуировали жильцов дома 

76.ru 29 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня в квартире в Красноперекопском районе в старом доме вспыхнул сильный пожар. Пламя и густой чёрный дым вырывались из окна дома № 2 на улице посёлок Текстилей. Напугавшись, жильцы трехэтажного дама повыскакивали на улицу.
— Все люди выбежали из дома, пожарные приехали минут через 10 после вызова, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» очевидец пожара Владислава Алексеева.
Как сообщают свидетели, люди от огня не пострадали, но в загоревшейся квартире погибли домашние животные: морская свинка, попугаи и хомяки.
— Дети в это время гуляли на улице, — написала Владислава. — Пожарные спасли бабушку, которая спала.
Сотрудники МЧС до сих пор работают на месте.
— По предварительным данным из дома эвакуировали семь человек, в том числе ребёнка, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь потушен, но в доме деревянные перекрытия. Сейчас пожарные их исследуют и проливают, чтобы огонь не разгорелся снова.
Прошлой ночью в Заволжском районе Ярославля сгорел частный дом.
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