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Возможной причиной пожара в лесу под Ялтой мог стать человеческий фактор
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Возможной причиной пожара в лесу под Ялтой мог стать человеческий фактор 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Возможной причиной природного пожара, возникшего днем в районе села Васильевка Гурзуфского лесничества неподалеку от Ялты, мог быть человеческий фактор, сообщил ТАСС в пятницу начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Минприроды Крыма Владимир Капитонов.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что пожар локализован на площади около 1,2 га. В частности, удалось взять огонь в кольцо и не допустить его перехода на лесные насаждения, а также на населенный пункт.
"Скорее всего причиной пожара мог стать человеческий фактор, поскольку рядом проходит туристическая тропа", — сказал он. Капитонов сообщил, что в результате пожара, который удалось локализовать никто не пострадал, в том числе и представители местной фауны. Верхового пожара, по его словам, не было, горит лесная травяная подстилка.
В пресс-службе крымского главка МЧС ТАСС сообщили, что тушение пожара еще продолжается и осложняется сложными природными условиями, в частности отвесными скальными склонами.
По данным спасателей, всего в ликвидации природного пожара задействовано 94 человека и 24 единицы техники, в том числе, от МЧС России — задействовано 49 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники, а также вертолет Ми-8.
Гурзуфское лесничество входит в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника, общая площадь которого составляет более 14 тыс. га. Здесь обитают более 100 видов птиц и млекопитающих, среди которых сапсаны, орлы, благородные олени, косули и др.
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