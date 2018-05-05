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Пожарные ликвидировали крупное возгорание в лесу под Ялтой
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Пожарные ликвидировали крупное возгорание в лесу под Ялтой 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Лесопожарная охрана в субботу ликвидировала крупный природный пожар, возникший накануне в районе села Васильевка Гурзуфского лесничества неподалеку от Ялты, сообщил ТАСС начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Минприроды Крыма Владимир Капитонов.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения около 11:40 мск пятницы, его площадь на тот момент составляла 3 тыс. кв. м. К тушению огня привлекли в том числе вертолет Ми-8. К вечеру пятницы возгорание было локализовано, но, как сообщали в ГУ МЧС по Крыму, ликвидация пожара продолжилась и осложнялась сложными природными условиями, в частности отвесными скальными склонами.
"Ликвидировали возгорание полностью, площадь возгорания составила около 1,2 га", — сказал он.
Специалисты полагают, что вероятной причиной пожара был человеческий фактор, поскольку рядом проходит туристическая тропа. В результате пожара никто не пострадал, в том числе и представители местной фауны. Верхового пожара не было, горела лесная травяная подстилка.
Гурзуфское лесничество входит в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника, общая площадь которого составляет более 14 тыс. га. Здесь обитают более 100 видов птиц и млекопитающих.
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