Два торговых центра закрыли во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности 

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. /ТАСС/. Судебные приставы Северной Осетии закрыли два торговых центра во Владикавказе (Северная Осетия) из-за несоответствия нормам пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по республике.
"Судебные приставы-исполнители Владикавказского городского отдела судебных приставов УФССП России по Северной Осетии приостановили деятельность детского развлекательного центра «РИО» и центра культурного отдыха «ЦЕНТР К». Представителям данных объектов вручили постановления о запрете деятельности вплоть до устранения нарушений. Помещения освободили от посетителей и опечатали", — говорится в сообщении.
Ранее Советский районный суд Владикавказа внес определение о запрете эксплуатации торговых центров в связи с необходимостью устранения нарушений требований пожарной безопасности.