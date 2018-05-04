Два торговых центра закрыли во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности 

ТАСС: последние новости

Более 20 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в общественных зданиях в Сибири

На горящем складе в Харьковской области зафиксировано 40 взрывов снарядов

В Подмосковье две женщины и ребенок скончались предположительно от пищевого отравления