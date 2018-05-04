В центре донской столицы загорелся старый заброшенный дом 

Ростовские пожарные буквально только что потушили пламя, охватившее двухэтажную постройку на улице Серафимовича, 54.
Сообщение о пожаре поступило в 18:35, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые за 20 минут предотвратили дальнейшее распространение огня. В результате от пламени пострадало только 15 кв.м. помещения. Пострадавших в результате происшествия нет: дом признан аварийным и был расселен.
— Что послужило причиной возгорания, эксперты установят в течение ближайших десяти дней, — прокомментировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Кстати, на Дону объявили режим высокой пожароопасности, он особенно касается жителей, проживающих в северо-западных и центральных районах нашего региона.