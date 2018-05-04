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Очевидцы: в кинотеатре ТЦ «Европа» прервали ночной сеанс из-за прорыва трубы
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Очевидцы: в кинотеатре ТЦ «Европа» прервали ночной сеанс из-за прорыва трубы 

Вести Калининград 11 часов назад
Фото: Вести Калининград
В кинотеатре, который располагается в ТРЦ «Европа», зрителей вывели с ночного киносеанса. Как сообщили калининградским «Вестям» очевидцы, около часа ночи в здании сработала пожарная тревога. Оказалось, что в помещении прорвало трубу, и один из залов заливает водой.
«Все люди вышли. Простояли на улице около 10 минут. Потом сказали, что заливает водой, поэтому кинотеатр закроют на 5 дней. Билеты можно будет сдать или выбрать другой сеанс», — сообщили очевидцы.
Отметим, что ранее в торговом центре «Европа» в результате проверок сотрудников МЧС и прокуратуры были выявлены нарушения. Двери в кинозалах и эвакуационные выходы закрывались на ключ, что противоречит правилам пожарной безопасности.
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