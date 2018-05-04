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В Челябинске в пятиэтажке подожгли детскую коляску
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В Челябинске в пятиэтажке подожгли детскую коляску 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинска в подъезде многоэтажки сгорела детская коляска. Жильцы предполагают, что это был поджог.
Пожар вспыхнул в Ленинском районе. К дому на Барбюса, 132 пожарные направили сразу три единицы техники. Но с огнём справились сами жильцы.
— В квартире я почувствовал запах гари. Оказалось, что он идёт из подъезда. Увидел, что горит детская коляска, которую оставляют на первом этаже, — рассказал очевидец.
Огонь потушили соседи
Благодаря неравнодушным соседям пожар быстро потушили и эвакуации не потребовалось. Сотрудникам МЧС оставалось только убедиться в том, что опасности повторного возгорания нет.
— В подъезд забегали мальчишки, скорее всего, они и подожгли коляску, — говорят жильцы дома.
К дому направили две автоцистерны и одну автолестницу
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