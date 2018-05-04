В Челябинске в пятиэтажке подожгли детскую коляску

Челябинска в подъезде многоэтажки сгорела детская коляска. Жильцы предполагают, что это был поджог.

Пожар вспыхнул в Ленинском районе. К дому на Барбюса, 132 пожарные направили сразу три единицы техники. Но с огнём справились сами жильцы.

— В квартире я почувствовал запах гари. Оказалось, что он идёт из подъезда. Увидел, что горит детская коляска, которую оставляют на первом этаже, — рассказал очевидец.

Огонь потушили соседи

Благодаря неравнодушным соседям пожар быстро потушили и эвакуации не потребовалось. Сотрудникам МЧС оставалось только убедиться в том, что опасности повторного возгорания нет.

— В подъезд забегали мальчишки, скорее всего, они и подожгли коляску, — говорят жильцы дома.

К дому направили две автоцистерны и одну автолестницу