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В Прикамье рыбак утонул в Вильве. Сейчас на реке работают водолазы
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В Прикамье рыбак утонул в Вильве. Сейчас на реке работают водолазы 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 4 мая, в Александровском районе перевернулась лодка с рыбаками. Один мужчина погиб, на месте работают водолазы. ЧП произошло вечером. Двое рыбаков отправились на отдых, но около моста лодка перевернулась. Один мужчина смог выплыть. Второй до сих пор не найден.
— На место происшествия выехала бригада Пермской краевой службы спасения, оперативная группа Чусовского пожарно-спасательного гарнизона. Ведутся поисково-спасательные работы, — пояснили в краевом МЧС.
Всего на месте работают 43 человека, 13 единиц техники.
Накануне мы рассказывали, как спасатели вытащили из воды туристов, которые едва не утонули в разлившейся реке Бабке.
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