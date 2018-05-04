В Прикамье рыбак утонул в Вильве. Сейчас на реке работают водолазы

Сегодня, 4 мая, в Александровском районе перевернулась лодка с рыбаками. Один мужчина погиб, на месте работают водолазы. ЧП произошло вечером. Двое рыбаков отправились на отдых, но около моста лодка перевернулась. Один мужчина смог выплыть. Второй до сих пор не найден.

— На место происшествия выехала бригада Пермской краевой службы спасения, оперативная группа Чусовского пожарно-спасательного гарнизона. Ведутся поисково-спасательные работы, — пояснили в краевом МЧС

Всего на месте работают 43 человека, 13 единиц техники.

Накануне мы рассказывали, как спасатели вытащили из воды туристов, которые едва не утонули в разлившейся реке Бабке.