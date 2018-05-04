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Гулял с друзьями: в Челябинске ребёнок упал с недостроенного здания
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Гулял с друзьями: в Челябинске ребёнок упал с недостроенного здания 

74.ru 49 минут назад
Фото: 74.ru
В Металлургическом районе с заброшенного здания на улице Мира упал школьник. Очевидцами происшествия стали прохожие и дети.
По информации свидетелей, ребёнок сорвался с карниза между первым и вторым этажами. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, ребёнок был в здании не один.
— Известно, что мальчик находился с друзьями и, скорее всего, упал случайно. Сведения о характере травм уточняются. По предварительной информации, полученные травмы жизни не угрожают, — прокомментировали в ГУ МВД региона.
Местные жители говорят, что по недострою школьники гуляют постоянно.
— Это здание заброшено давно, стоит без ограждения. Там пробовали ставить решётки, но их снимают на металлолом. По этажам постоянно бродят компании, в том числе дети, — рассказал челябинец Иван.
На место оперативно прибыли бригада скорой и полиция
Информация по состоянию мальчика и владельцам здания уточняется.
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