Гулял с друзьями: в Челябинске ребёнок упал с недостроенного здания

В Металлургическом районе с заброшенного здания на улице Мира упал школьник. Очевидцами происшествия стали прохожие и дети.

По информации свидетелей, ребёнок сорвался с карниза между первым и вторым этажами. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, ребёнок был в здании не один.

— Известно, что мальчик находился с друзьями и, скорее всего, упал случайно. Сведения о характере травм уточняются. По предварительной информации, полученные травмы жизни не угрожают, — прокомментировали в ГУ МВД региона.

Местные жители говорят, что по недострою школьники гуляют постоянно.

— Это здание заброшено давно, стоит без ограждения. Там пробовали ставить решётки, но их снимают на металлолом. По этажам постоянно бродят компании, в том числе дети, — рассказал челябинец Иван.

На место оперативно прибыли бригада скорой и полиция

Информация по состоянию мальчика и владельцам здания уточняется.