Челябинцы сообщили о детях, гулявших по крыше магазина

Жители Челябинска сообщили о детях, гуляющих по крыше магазина в микрорайоне Чурилово, фотографии появились в одной из групп в соцсети.

По словам очевидцев, ребят, разгуливающих по бетонной крыше на высоте второго этажа, заметили на доме № 16 по улице Зальцмана. Участница группы, выложившая снимки, выразила беспокойство по поводу безопасности детей и призвала родителей скорее забрать их. Однако чуть позже в комментариях женщина поделилась ещё одним снимком, на котором видно, что дети попали на козырёк с балкона второго этажа, а в квартире есть взрослые.

«Божечки! Это их так родители выгуливают! Я в шоке!», — написала жительница города.

«Если бы у меня окна выходили на крышу, я тоже гуляла бы по крыше, а ещё загорала бы там, пока борщ на плите варится», — написала другая участница обсуждения.

«Это ладно, мы на крышу пятиэтажки лазили в детстве и загорали. И нормально всё. Но тут девочка маленькая, ещё страха не знает», — заметила ещё одна жительница города.

Некоторые участники обсуждения посоветовали автору снимков обратиться к правоохранителям, чтобы те побеседовали с родителфми гулявших по крыше детей.