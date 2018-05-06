Ещё
Челябинцы сообщили о детях, гулявших по крыше магазина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцы сообщили о детях, гулявших по крыше магазина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска сообщили о детях, гуляющих по крыше магазина в микрорайоне Чурилово, фотографии появились в одной из групп в соцсети.
По словам очевидцев, ребят, разгуливающих по бетонной крыше на высоте второго этажа, заметили на доме № 16 по улице Зальцмана. Участница группы, выложившая снимки, выразила беспокойство по поводу безопасности детей и призвала родителей скорее забрать их. Однако чуть позже в комментариях женщина поделилась ещё одним снимком, на котором видно, что дети попали на козырёк с балкона второго этажа, а в квартире есть взрослые.
«Божечки! Это их так родители выгуливают! Я в шоке!», — написала жительница города.
«Если бы у меня окна выходили на крышу, я тоже гуляла бы по крыше, а ещё загорала бы там, пока борщ на плите варится», — написала другая участница обсуждения.
«Это ладно, мы на крышу пятиэтажки лазили в детстве и загорали. И нормально всё. Но тут девочка маленькая, ещё страха не знает», — заметила ещё одна жительница города.
Некоторые участники обсуждения посоветовали автору снимков обратиться к правоохранителям, чтобы те побеседовали с родителфми гулявших по крыше детей.
АиФ: последние новости
Двое мужчин погибли за сутки на пожарах в Курганской области Столб чёрного дыма на Северо-Западе напугал челябинцев Супружеская пара погибла в Златоусте из-за окурка
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой305
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1920
В Турции задумались об отмене виз для россиян255
В Лондоне устроили «кислотную атаку»91
Сулейман Керимов госпитализирован101
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение