Таганрогские ж/д вокзалы нарушили пожарную безопасность

Сотрудники транспортной прокуратуры города Таганрога в ходе проверки выявили на вокзалах нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу Южной транспортной прокуратуры.

Проверки прошли на вокзалах

Матвеев-Курган

Таганрог-1 Таганрог-2, железнодорожных станциях Неклиновка и Успенская. Особенно тщательно проверили работоспособность пожарных сигнализаций и наличие достаточного количества огнетушителей.

По итогам проверок в деятельности ряда объектов (Ростовского центра организации работы железнодорожных станций

Северо-Кавказской

дирекции управления движением, «Спортивная школа олимпийского резерва № 3», «Детский сад № 91 ОАО „РЖД“

и другие) выявлены нарушения требований закона

пресс-служба

транспортной прокуратуры.

В отношении нарушителей возбудили семь дел по части несоблюдения пожарной безопасности.