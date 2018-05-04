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Таганрогские ж/д вокзалы нарушили пожарную безопасность
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Таганрогские ж/д вокзалы нарушили пожарную безопасность 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники транспортной прокуратуры города Таганрога в ходе проверки выявили на вокзалах нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу Южной транспортной прокуратуры.
Проверки прошли на вокзалах
Матвеев-Курган
Таганрог-1  Таганрог-2, железнодорожных станциях Неклиновка и Успенская. Особенно тщательно проверили работоспособность пожарных сигнализаций и наличие достаточного количества огнетушителей.
По итогам проверок в деятельности ряда объектов (Ростовского центра организации работы железнодорожных станций
Северо-Кавказской
дирекции управления движением, «Спортивная школа олимпийского резерва № 3», «Детский сад № 91  ОАО „РЖД“
и другие) выявлены нарушения требований закона
пресс-служба
транспортной прокуратуры.
В отношении нарушителей возбудили семь дел по части несоблюдения пожарной безопасности.
Сотрудники Адмтехнадзора проверили состояние железнодорожных объектов в Истре. Выявили многочисленные нарушения правил порядка, чистоты на объектах, благоустройства прилегающих территорий.
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